Jimmy Dijk wil kabinet met breed democratisch front Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 243 keer bekeken • bewaren

Jimmy Dijk, de nieuwe lijsttrekker van de SP, wil gaan regeren. En wel met een kabinet dat bestaat uit een breed front van democratische partijen, zonder rechtse ruziezoekers. "Een coalitie van de SP tot en met het CDA," zegt hij in een groot interview met NRC.

"Gemeenschapsdenkers die de samenleving willen ombouwen in plaats van dat doorgeschoten individualisme van de VVD. Dan krijgen we het meest sociale kabinet ooit, daar snakken veel mensen naar. Als we doorstijgen naar een zetel of tien, kunnen we een sleutelpositie krijgen in de kabinetsvorming. Deze verkiezingen zijn voor ons, en ook voor Nederland, cruciaal. (...) We komen al een heel eind als we afspraken kunnen maken over regie en investeren in volkshuisvesting, over het terugdringen van winsten en marktwerking in de zorg en over het bestrijden van grote ongelijkheid. We zijn de afgelopen jaren op veel onderwerpen samen met het CDA opgetrokken. En als het gaat om de economie, hebben we lokaal altijd met de christelijke en sociale partijen samengewerkt, ook het CDA.”

Dijk was van 2010 tot 2023 gemeenteraadslid in Groningen, waarvan het grootste deel als fractievoorzitter. In die stad heeft hij gewerkt aan de vorming van een breed college dat enigszins lijkt op wat hij voor ogen heeft, met daarin SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren.

Hij legt aan de krant uit dat hij in de Tweede Kamer bewust heeft gekozen voor een andere strategie voor de oppositie. Hij valt Wilders en consorten niet zozeer aan op hun verwerpelijke standpunten maar op het niet nakomen van beloftes. Als voorbeeld noemt hij het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen. Tijdens de campagne van 2023 beloofde Wilders dat het ziekenhuis, dat op de nominatie stond gesloten te worden, onder zijn regering open zou blijven. Toen PVV"er Fleur Agema vervolgens minister van Volksgezondheid werd liet ze het ziekenhuis alsnog sluiten. "Daar zijn de mensen piswoest over."

Een interview met twee PVV-stemmers in dezelfde krant, die aankondigen op 29 oktober weer Wilders te stemmen, lijkt zijn gelijk te bevestigen. Ze blijken totaal niet op de hoogte van de wanprestaties van de PVV-leider en zijn reeks gebroken beloftes. Ze geloven, in navolging van wat Wilders zelf beweert dat hij "is tegengewerkt".

Zo vertelt een PVV-stemmer met Turkse roots dat hij op Wilders is gaan stemmen "nadat Wilders op televisie tegen Frans Timmermans had gezegd dat het een schande was dat Timmermans als oud-Eurocommissaris 15.000 euro wachtgeld kreeg terwijl een mevrouw in de SBS6-uitzending zei niet eens haar eigen risico te kunnen betalen. Logisch dat Timmermans weerstand wekt," verklaart man die ervan overtuigd is dat Timmermans op allerlei voorzieningen wil bezuinigen. "Dat maakt dat zoveel mensen een hekel aan hem hebben. Wilders blijft tenminste voor zijn kiezers knokken."

SP-leider Jimmy Dijk constateert dat GroenLinks-PvdA een te grote afstand heeft tot dergelijke kiezers.

"Zij vinden minder vaak aansluiting bij mensen in volkswijken. Neem de kilometerheffing. Als die wordt doorgevoerd, dan betaalt de hovenier uit Hengelo met een baan in Harderwijk de rekening. Als je zo’n plan bedenkt, sta je op grote afstand van de mensen. Of neem de verhoging van de aow-leeftijd. Dat heeft zó veel mensen zó hard geraakt. Ik gun iedereen die dat wil een pensioen op zijn 65ste. Dat is een sociale verworvenheid."

Volgens Dijk is er te weinig oog voor het feit dat veel problemen van mensen zijn terug te voeren op de ongelijkheid van de klassenmaatschappij. Dat geldt ook voor de migratiediscussie.

"De meeste asielzoekers worden in arme gemeenten opgevangen, niet in rijke. Asiel is dus óók een klassenvraagstuk. En de meeste statushouders worden gehuisvest in de armste gemeenten, waar wel betaalbare woningen zijn. Oók dat is een klassenvraagstuk."