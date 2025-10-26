Jimmy Dijk toont Nederland wie Wilders werkelijk is (een jankerd)

Zaterdag deed het enige lid van de extreemrechtse PVV Geert Wilders zowaar weer eens mee aan een debat, namelijk het Debat van het Zuiden. Het is altijd maar de vraag of Wilders de moeite neemt om ergens op te komen dagen. Hij schat zelf zijn kansen in hoeverre hij er weg kan komen met zijn leugens, haat en desinformatie, of zoals hij het zelf zegt: ‘Je hebt op een gegeven moment wel dat je elkaar vaak ziet en dat je dan hetzelfde hoort, zeg maar. In alle eerlijkheid: het leidt niet altijd tot nieuwe inzichten.’