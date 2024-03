Jimmy Dijk (SP) over PVV, VVD, NSC en BBB: 'Vieze politieke spelletjes over de ruggen van miljoenen mensen'

Jimmy Dijk heeft in zijn eerste congrestoespraak als SP-leider stevig uitgehaald naar de vier rechtse partijen die nu maanden steggelen over de vorming van een nieuw kabinet. PVV, NSC en BBB hebben hun "sociale maskers" afgeworpen, aldus Dijk. Ook zei hij dat onder invloed van de VVD deze drie partijen "terugtrekkende bewegingen" maken als het gaat om het afschaffen van het eigen risico in de zorg, huurverlaging en verbeteringen voor mensen met een bescheiden inkomen. Dat meldt ANP.