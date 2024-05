Jimmy Dijk (SP) ontmaskert rechtsextremist Wilders als de anti-Robin Hood: steelt van de armen en geeft aan de rijken

SP-leider Jimmy Dijk heeft woensdag in het debat over het regeerakkoord geen spaan heel gelaten van Wilders' verkiezingsbelofte voor meer bestaanszekerheid. Uit de verschillende doorrekeningen van het akkoord blijkt dat het juist de rijkste bovenlaag is die van de maatregelen profiteert. Ook buitenlandse aandeelhouders en grote bedrijven zien hun bankrekeningen verder gevuld raken omdat het ultrarechtse kabinet hen spekt met extra belastingvoordeeltjes.