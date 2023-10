'Jezus zou zich doodschamen voor de opmerkingen van Mirjam Bikker over Hamas' Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 327 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole bespreken de actuele ontwikkelingen in de Haagse politiek. Daarbij gaat het deze dagen natuurlijk ook over de gruwelijke strijd die is losgebarsten rond Gaza. Van Jole merkt op dat politici die altijd de mond vol hebben over polarisatie in de samenleving zich daar nu schuldig aan maken door zo de kant van Israël te nemen. Zo pleitte zelfs Mirjam Bikker van de ChristenUnie voor een harde aanval op Gaza. "Jezus zou zich doodschamen voor dat soort taal. Dat was toch meer iemand van de andere wang. Het is ook onbegrijpelijk ten opzichte van de Palestijnse christenen, waarvan er toch nog heel wat zijn."

Ook Kee stond te kijken van de harde taal van Bikker. Heel anders liet Frans Timmermans zich uit. "Die zat gisteren bij Khalid en Sophie en ik vroeg me af of we nu de premier Timmermans zagen in plaats van de lijsttrekker, zo genuanceerd drukte hij zich uit."

VVD-leider Yesilgöz daarentegen valt op tv voortdurend gesprekspartners aan die enige nuance willen aanbrengen. Van Jole: "Zij is heel erg van de lijn wie niet voor is, is tegen. Dat is een manier van redeneren die je ook bij extremisten tegenkomt. Je dwingt mensen in posities die ze helemaal niet willen innemen."

Daarna gaat het nog even over Esther Ouwehand. Kee constateert dat de rust in de partij lijkt teruggekeerd maar de vraag is voor hoe lang. Ter verdediging van de hoge werkdruk die onder haar leiding ontstaat voerde ze het Champions League-argument aan: hoge prestaties bereik je alleen met keihard werken. Van Jole constateert dat die redenering niet meer van deze tijd is.