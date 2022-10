Jezus wordt Jinping in Chinese bijbel Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 80 keer bekeken • bewaren

De nieuwe Jezus © foto: flickr/micheltemer

In Chinese edities van de bijbel heet Jezus voortaan Jinping. Christenen moeten vanaf nu bidden tot een naamgenoot van Xi Jinping, die afgelopen weekend voor de derde keer gekroond werd tot partijleider van de Chinese communistische partij.

Bijbelapps, die sinds enige tijd verboden zijn in China, mogen in de appstore van Apple en Google terugkeren mits zij stukje code eraan hangen dat automatische iedere referentie aan Jezus vervangt door diens nieuwe naam. Dit past in het al langer ingezette beleid om het christelijke geloof te verchinezen. De Amerikaanse multinationals hebben al ingestemd met de volgens hen “alleszins redelijke” eisen van de Chinese regering.

De naamswijziging van Jezus is niet de enige aanpassing in de nieuwe bijbel. De tempel in Jeruzalem heet voortaan “Hoofdkwartier van de Chinese Communistische Partij”. In plaats van dat hij de geldwisselaars van het tempelplein afranselt, verwelkomt de messias hen in de nieuwe versie als brengers van geluk en voorspoed. Jintao (voorheen: Judas) sluipt er niet tussenuit tijdens het laatste avondmaal, maar wordt door trouwe discipelen uit zijn stoel gesleurd en afgevoerd. Van een kruisiging is geen sprake. God mag vooralsnog blijven, als de prediking maar duidelijk maakt dat hiermee de “idealen van de revolutie” bedoeld zijn.

Autokratische kringen

In autokratische kringen is met een mengsel van bewondering en afgunst gereageerd op de Chinese zet. De Russische president Putin zou met patriarch Kirill in gesprek zijn om in de bijbel een plekje te verwerven als de leider die zijn volk aanvoert bij het verdrijven van de bevolking van Kanaän om het land voor zichzelf in bezit te nemen (de positie van God is al geclaimd door Kirill zelf).

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-Un liet weten dat hij zijn wetenschappers de weg gewezen heeft naar ongeëvenaarde kunstmatige intelligentie die alle namen in de bijbel vervangt door Kim Jong-Un. De Nederlandse politicus Thierry Baudet prijst de ingreep ook: “Hmm, lekker mannelijke move. Precies wat het christendom nodig heeft. Hmm, uuuh.”

Mediadeskundige Bob Roddeltap ziet commerciële mogelijkheden: “De bijbel is een statisch boek, al tweeduizend jaar hetzelfde. Dat kan echt niet meer. Als je in deze tijd relevant wilt blijven, moet je bijbels maken die de lezer centraal stellen en niet de boodschap pushen. Ik denk dat de Chinese beslissing de weg naar de toekomst wijst voor de bijbel. Binnenkort kan iedereen gepersonaliseerde versies kopen waarin hij zelf zijn eigen heiland en verlosser is.”