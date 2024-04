Jezelf kunnen zien tijdens video-meetings leidt tot beruchte vermoeidheid

Moe worden van jezelf is een fenomeen dat ook echt bestaat, hebben wetenschappers van de Universiteit van Galway in Ierland ontdekt. Tenminste bij videomeetings. Wie zichzelf ziet gedurende video-vergaderingen via bijvoorbeeld Zoom of Teams raakt daardoor extra vermoeid, zo ontdekten ze middels hersenonderzoek. De bevindingen sluiten aan bij klachten die vooral te horen waren tijdens de pandemie toen veel vergaderingen via video verliepen. Veel gebruikers klaagden dat ze die heel vermoeiend vonden, zonder dat er een aanwijsbare oorzaak voor was.