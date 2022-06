‘Jeugdfetisj leidt tot vooroordelen over 55-plussers’

14 jun. 2022 - 12:14

Dat was 30 jaar geleden niet anders. Hebben het zelf meegemaakt. Smoesjes als; U bent te goed/hoog gekwalificeerd of u past niet in het team, wij houden u in archief etc.. waren aan de orde van de dag, zo je überhaupt al bericht kreeg. Zo onbeschoft waren ze ook nog eens.