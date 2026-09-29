Jetten reikt PRO de hand en veegt alle voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 471 keer bekeken • Bewaren

Alle door het VVD-kabinet-Jetten voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn van tafel. Dat heeft premier Rob Jetten telefonisch medegedeeld aan PRO-leider Jesse Klaver. Volgens die laatste betekent dit dat zijn partij nu de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan steunen. Het minderheidskabinet moet voor elk plan op zoek naar oppositiepartijen die een handje willen helpen, maar dat is tot nog toe niet makkelijk gebleken. De VVD zoekt vooral naar steun op de extreemrechtse flank, iets waar D66 op zijn beurt voor probeert te waken.

RTL Nieuws schrijft nu:

Het kabinet wilde oorspronkelijk zo'n 6 miljard bezuinigingen op de AOW, de werkloosheidsuitkering (WW) en de uitkering voor arbeidsongeschikten (WIA), tot woede van de Kamer. Een deel van die bezuinigingen, die op de AOW, werden tijdens Prinsjesdag al geschrapt, maar nu zijn alle bezuinigingen volgens PRO volledig van tafel. Het is nog onduidelijk waar het schrappen van de bezuinigen van wordt betaald.

Met de nu verworven steun van PRO is het kabinet er nog lang niet. Alle andere begrotingen, evenals het nieuwe Belastingplan, moeten nog altijd een Kamermeerderheid zien te vinden.

In een eerste verklaring laat Klaver weten:

"We hebben de afgelopen maanden gezien hoe sterk we staan als de progressieve krachten in de politiek en in de samenleving zich bundelen. Een groot compliment gaat dan ook uit naar de FNV. We hebben in politiek en polder zij aan zij gestreden en met resultaat.

Dit is een eerste wapenfeit voor PRO om trots op te zijn. We hebben laten zien dat verandering mogelijk is. Maar dit land kan nog zoveel eerlijker. Het kabinet-Jetten wil nog steeds de inkomstenbelasting voor werkende mensen de komende jaren met miljarden verhogen, terwijl grote beleggers en vastgoedmiljonairs juist belastingkorting krijgen. Dat moet en kan anders."