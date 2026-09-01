Jetten en Heinen tergen oppositie tot het uiterste, schuiven probleem weer voor zich uit Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 548 keer bekeken • Bewaren

En weer stelt het vechtkabinet-Jetten de onderhandelingen met de oppositiepartijen voor zich uit. Al sinds het aantreden van het kabinet is duidelijk dat de coalitiepartijen tot een vergelijk moeten komen met voldoende oppositiepartijen om een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer veilig te stellen voor de begrotingen voor volgend jaar, maar vooralsnog weigeren premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heinen veel tijd te steken in een goede verstandhouding met partijen als PRO.

Al maanden klaagt de oppositie steen en been dat de top van het kabinet nauwelijks de moeite neemt om zelfs maar een kopje koffie te komen drinken. In de aanloop naar Prinsjesdag leek daar heel even verandering in te komen, maar al snel waren de coalitiepartijen alweer meer met elkaar bezig dan met vinden van solide meerderheden in de twee Kamers.

Pas op het allerlaatste moment slaagden VVD, D66 en CDA er maandagavond in om overeenstemming te vinden over de begroting voor volgend jaar. Tijd om met de oppositie te praten was er niet meer. De oppositiepartijen moeten nu tot Prinsjesdag wachten om te zien wat het kabinet in petto heeft.

Minister Heinen spreekt van een “begroting voor tien partijen”. Dat lijkt – zoals zo vaak bij de VVD – een leugen. Het is praktisch onmogelijk om zowel de linkse als de ultrarechtse oppositie tevreden te stellen. Terwijl PRO de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel wil, willen partijen als JA21 en SGP juist lagere belastingen op vermogen. Je kunt niet aan beide wensen tegemoetkomen zonder het financieringstekort te laten oplopen – iets wat de VVD niet zegt te willen.

PRO-leider Jesse Klaver heeft er dan ook weinig fiducie in, zo liet hij maandagavond doorschemeren bij Jinek. Hij vermoedt dat het kabinet de problemen weer voor zich uitschuift, omdat er “weer niet gekozen is”.