Jetten dolenthousiast over nieuwe regeerperiode, vakbonden niet en lopen weg uit gesprek met kabinet Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 338 keer bekeken • Bewaren

Rob Jetten staat te popelen om als kersvers premier zijn stempel te drukken op het politieke landschap van Nederland. Hij kwam het debat over de regeringsverklaring redelijk door en maandag volgde een formeel kennismakingsgesprek met de (vooralsnog uitstekende) nieuwe Kamervoorzitter, VVD'er Thom van Campen. "Een prettig gesprek, een goed begin," schreef Jetten op sociale media bij een foto van het tweetal. Dat leidde direct tot een reactie van vakbond FNV, die luidde: "Een goede samenwerking met de polder is van groot belang voor Nederland. Eerder vandaag was er nog een formeel kennismakingsgesprek, dat verliep wat minder florissant..."

Daarmee doelt FNV op de kennismaking tussen zichzelf, CNV en VCP, en het nieuwe kabinet. "Minder florissant" is daarbij zacht uitgedrukt, aangezien de bonden na ongeveer 45 minuten, van de geplande twee uur, uit het gesprek wegliepen. Dat was voldoende tijd voor de bonden om te concluderen dat "verdere gesprekken zinloos" waren. Struikelblokken zijn de voorgenomen verhoging van de AOW-leeftijd en de verkorting van de WW-uitkering. Hoewel het kabinet sprak van een "valse start" en zei bereid te zijn om bepaalde plannen te verzachten, zijn de maatregelen niet van tafel. En dat is voor de bonden een onacceptabele uitkomst, een waar niet over te onderhandelen valt.

De bonden kondigen nu acties aan en dreigen het land lam te leggen met stakingen als het kabinet niet over de brug komt. Het geplande Voorjaarsoverleg op 31 maart gaat volgens hen sowieso niet door. Bijzonder pijnlijk is het voornemen van het kabinet om het Pensioenakkoord uit 2019 open te breken, een deal die destijds na lang onderhandelen tot stand kwam. De bonden noemen de hand die het kabinet zegt uit te steken "een draai om je oren." Ze wijzen erop dat het kabinet, ondanks een meerderheid voor de plannen in de Tweede Kamer, nog steeds de Eerste Kamer én de sociale partners nodig heeft om de verdere uitkleding van de sociale zekerheid door te voeren. "Als dit kabinet onrust zaait, kan het onrust krijgen", aldus de bonden.