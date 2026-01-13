Jesse Klaver ziet niets in CDA-plan om GL-PvdA-ministers te leveren aan rechts kabinet Actueel Vandaag leestijd 1 minuten 519 keer bekeken Bewaren

Als het aan Henri Bontenbal ligt, kunnen ook oppositiepartijen bewindslieden leveren aan een nieuw kabinet. De CDA-leider denkt dat zo’n geste zou kunnen helpen bij het verwerven van steun voor het rechtse minderheidskabinet bestaande uit D66, CDA en VVD.

Jesse Klaver wees het plan direct van de hand, meldt het AD. “Wij gaan geen kabinetsleden leveren. We gaan geen akkoord uitvoeren, waarover we niet zelf onderhandeld hebben”, aldus een woordvoerder van de leider van GroenLinks-PvdA.

De VVD blokkeert de vorming van een meerderheidskabinet met GroenLinks-PvdA. Het minderheidskabinet in aanbouw wil per onderwerp meerderheden gaan verzamelen in de Tweede en Eerste Kamer. Het is de vraag of dat makkelijk zal gaan bij impopulair beleid, zoals bij bezuinigingen.