Jesse Klaver zegeviert op internationale top tegen miljardairs Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 62 keer bekeken • Bewaren

Het tot de nok toe gevulde Théâtre de la Concorde in het centrum van Parijs barstte dit weekend in luid applaus uit voor Jesse Klaver. De leider van PRO hield voor een internationaal gezelschap van linkse politici, denkers en activisten een speech over het aanpakken van de enorme economische ongelijkheid. De Parijse Top tegen Oligarchie is een initiatief van de vooraanstaande econoom Gabriel Zucman en richt zich op het aanpakken van miljardairs en hun methodes om belasting te ontwijken.

De presentatrice van het uitverkochte evenement drukte de toeschouwers op het hart goed naar Klaver te luisteren “om te horen wat er deze week in Nederland bereikt is”. Ze doelde daarmee op de miljonairsbelasting die PRO door de Kamer heeft weten te loodsen, ondanks een rechts kabinet.

Klaver vertelde als binnenkomer dat hij op weg naar het theater de Franse miljardair Bernard Arnault van modegigant LVMH zag lopen, de vierde rijkste man op aarde. “Ik dacht even dat hij hier ook was uitgenodigd. Dat zou een uitstekend idee geweest zijn, want dan had hij kunnen zien hoeveel energie er hier in de ruimte hangt – en dat hij zich zorgen moeten maken.”

Overigens waren er wel miljonairs aanwezig op de top, zoals Abigail Disney die actievoert tegen de oligarchie van ultrarijken. Verder was er een keur aan sprekers, van de Spaanse premier Sanchez tot en met senator Bernie Sanders en onder meer de auteur Naomi Klein die in een nieuw boek beschrijft hoe en waarom miljardairs de wederopstanding van het fascisme financieren.

Klaver zette uiteen hoe links de strijd tegen het grootkapitaal moet aanpakken. Het is natuurlijk nooit genoeg wat er gebeurt, erkent hij, maar alle vooruitgang wordt geboekt met betekenisvolle stappen. De eerste les is dat het probleem niet theoretisch maar praktisch benaderd moet worden. Hij wees er op dat volgens berekeningen Nederland na de VS het land met de grootste vermogensongelijkheid is. “Maar mensen zijn niet geïnteresseerd in een theoretische discussie over ongelijkheid. Ze liggen wakker van hun energierekeningen, de kosten van boodschappen en medische zorg. (…) De middenklasse worstelt daar ook mee. Dus praten we over eerlijkheid. De miljonairs en miljardairs bulken van het geld maar gewone mensen ploeteren om de touwtjes aan elkaar te knopen. (…) Als wij de rijken belasten, geven we geld terug aan de werkende bevolking en maken we hun leven iets makkelijker.”

De tweede les is dat duidelijk gemaakt worden voor wie rechtse partijen werkelijk zijn. “Door de miljonairsbelasting voor te stellen daagden we ze uit om te kiezen. En ze kozen voor de rijken. Rechtse en ultrarechtse partijen doen overal hetzelfde: ze stoken boosheid over migratie op omdat ze willen dat de kiezers opzij kijken in plaats van naar boven. De echte tweedeling is niet tussen buren maar zoals Naomi Klein zegt, “tussen de many en de money”.

De derde les van Klaver is het bewaren van eenheid onder links. “Een verdeeld links verliest, een verenigd links wint. Ik weet dat we het hier niet altijd over alles met elkaar eens zijn. Maar ik weet ook dat de verschillen tussen ons veel kleiner zijn dan die met de rechtse partijen. Verenig je dus om de oligarchie te bestrijden.” Een luid appluas viel hem ten deel.

Het Financieele Dagblad deed verslag van de top en schrijft:

De ‘miljonairstaks’ van Klaver en Pro’s financieel woordvoerder Luc Stultiens werd gevierd in het theater in Parijs. De handen gingen ook op elkaar voor Ines Schwerdtner, een van de leiders van Die Linke. De Duitse socialistische partij sloot met andere partijen een deal om in Berlijn woningen van grote commerciële verhuurders te onteigenen. De linkse politici en denkers juichen voor de ontwikkelingen in Nederland en ook voor het Berlijnse plan, dat volgens kenners verstrekkende gevolgen kan hebben. (...) Linkse politici en economen staan versteld van de bedenkingen die mensen zonder veel vermogen soms uiten over een mogelijke ‘miljonairstaks’ of een vergelijkbare heffing. Niet alleen uit bezorgdheid over neveneffecten voor de economie, maar ook uit angst dat ze straks zélf zo’n belasting moeten betalen. Toen Abigail Disney een pleidooi hield voor vermogensbelasting, vertelde ze, ontving ze veel mails van boze mannen. ‘Als ik ooit zoveel geld verdien’, was de teneur, ‘dan laat ik het niet zomaar afpakken door de overheid.’ Disney, zuchtend: ‘Maar het punt is, je komt nóóit in die positie.’

De bepaald niet linkse nieuwssite Politico heeft ook een verslag. Initiatiefnemer Zucman legt het probleem in onderstaande video helder uit.