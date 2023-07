Jesse Klaver wordt geen lijsttrekker van verenigd links: ‘Niet verstandig’

GroenLinks-leider Jesse Klaver wordt niet de lijsttrekker van de rood-groene samenwerking. In een interview met het AD zegt hij: “Ik wist al een tijdje dat het niet verstandig was als ik het zou doen. Als je een nieuwe combinatie begint, moet die ook worden geleid door een nieuw iemand.”

Vorige week werd er nog gespeculeerd over een scenario waarbij de sterke debater Klaver de lijsttrekker zou worden bij de komende verkiezingen en Frans Timmermans in de coulissen zou klaarstaan om premier te worden.

Onder Klavers leiding boekte GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 het beste resultaat ooit. Zijn campagne met optredens in zaaltjes in het land leverde ruim 950.000 stemmen op, goed voor veertien zetels. Bij de coronaverkiezingen van 2021 viel de partij weer terug naar acht zetels.

Klaver zegt lang te hebben getwijfeld over zijn politieke toekomst. Pas na de val van het kabinet besloot hij om zich niet beschikbaar te stellen voor het lijsttrekkerschap. Volgens de GroenLinkser is het nodig dat politici over hun eigen schaduw heenstappen. “Vasthouden aan je partijpolitieke belang heeft vooruitgang lang tegengehouden. Ik hoop dat mijn stap kiezers het vertrouwen geeft dat we echt bereid zijn onze persoonlijke ambities opzij te zetten voor iets dat groter is.”