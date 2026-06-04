Jesse Klaver: VVD doet alsof ze nog altijd de grootste is en gijzelt Nederland Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 460 keer bekeken • Bewaren

De VVD is niet geïnteresseerd in het landsbelang, betoogde Jesse Klaver donderdag in het debat over de sociale zekerheid. De PRO-leider stelde dat de VVD “dit land gegijzeld houdt met taboes en breekpunten”. Dat meldt RTL Nieuws.

De rechtse minderheidscoalitie heeft de vakbonden tegen zich in het harnas gejaagd met bezuinigingsplannen die werklozen en arbeidsongeschikten treffen. De VVD houdt vast aan die plannen, terwijl D66-minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) laat doorschemeren dat hij bijvoorbeeld ook wel wil kijken naar een bijdrage van de allerrijksten.

Ook Klaver heeft daar wel oren naar, zo liet hij blijken. Hij wil het benodigde geld halen bij “de grootste vermogens en bedrijven met de meeste winst”. “Alleen is dat iets wat de VVD al jaren tegenhoudt.”

De PRO-leider had geen goed woord over voor de opstelling van VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen. Zij “doet nog steeds alsof ze de grootste partij zijn. Iedereen mag komen praten maar op de voorwaarden van de VVD. Ik zie dat minister Vijlbrief z'n best doet maar dat het onbegonnen werk is met zo'n coalitiepartner”, aldus Klaver.

SP-leider Jimmy Dijk verweet de VVD ‘dedain’ voor de vakbonden, bericht RTL Nieuws:

“Hij bracht in herinnering dat de coalitiepartijen de bezuinigingen in hun plannen zetten zonder in de formatie navraag te doen naar de gevolgen. Dat getuigt van 'Haagse desinteresse en vernielzucht', zei hij.”