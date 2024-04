Jesse Klaver: ‘Vrienden van Wilders in Europa hebben allemaal banden met het Kremlin’

De PVV is van oudsher op de hand van Vladimir Poetin. Wilders riep een fractiegenoot tot de orde toen die te kritisch was over de Russische overname van de Krim. Wilders reisde in 2018 zelfs nog af naar Rusland. Bij die gelegenheid waarschuwde de PVV-leider tegen “russofobie” en plaatste zijn Nederlands-Russische vriendschapsspeldje trots op X. Dat was nadat Poetin 198 Nederlanders had laten vermoorden.