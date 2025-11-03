Jesse Klaver verkozen tot fractieleider GroenLinks-PvdA

De leden van de nieuwe fractie GroenLinks-PvdA in de Tweede Kamer hebben Jesse Klaver tot voorzitter benoemd. HIj volgt Frans Timmermans op die op de verkiezingsavond zijn aftreden bekendmaakte na een teleurstellende uitslag. Klaver was fractievoorzitter van GroenLinks voordat de partij samenging met de PvdA en haalde in 2017 14 zetels binnen, het hoogste aantal uit de geschiedenis van de partij.

"Leiderschap betekent soms een stap opzij doen", zei Klaver kort nadat hij was aangewezen als fractievoorzitter. "Maar soms moet je ook een stap vooruitzetten als de situatie erom vraagt. Dat is wat ik vandaag heb gedaan." Klaver was de enige kandidaat. De 39-jarige Klaver zit al ruim vijftien jaar in de Kamer en was jarenlang leider van GroenLinks. Twee jaar geleden was hij al korte tijd leider van de gefuseerde GL-PvdA-fractie, tot het aantreden van Timmermans. De afgelopen jaren gold Klaver als zijn secondant. Voor zijn politieke carrière was Klaver voorzitter van de jongerentak van vakbond CNV, lid van de Sociaal-Economische Raad (SER) en had hij verschillende functies bij Dwars, de jongerenafdeling van GroenLinks.