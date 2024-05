Jesse Klaver: trap niet in de identiteitspolitiek van radicaal-rechts

Rechts-radicale partijen trekken mensen in de “valse strijd van een cultuuroorlog”. Zij “maken mensen wijs dat er maar één strijd is: de cultuuroorlog tussen zogenaamd ‘echte’ Nederlanders van wie de identiteit zou worden afgenomen en schimmige elites die daar verantwoordelijk voor zouden zijn. Deze cultuuroorlog levert ons helemaal niets op, anders dan verdeeldheid.” Dat zei Jesse Klaver woensdagavond tijdens de Spiekmanlezing in Rotterdam, schrijft dagblad Trouw.