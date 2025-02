Jesse Klaver over extreemrechtse migratiemythes en de fout van links

Als het over vluchtelingen gaat, dient GroenLinks-PvdA-Kamerlid Jesse Klaver Geert Wilders al jaren van repliek, vertelde hij tijdens op de Avond van Vrij Nederland. “Ik heb heel vaak gedacht in het parlement: als ik niet meer opkom voor het Vluchtelingenverdrag of voor vluchtelingen, wie doet het dan wel? Daardoor is er een beeld ontstaan alsof wij, alsof ik hoogstpersoonlijk iedereen Nederland zou willen binnenlaten. Dat is helemaal niet waar.”