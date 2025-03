Jesse Klaver naar Belgische supermarkt voor schokkende prijsvergelijking

Jesse Klaver heeft een bezoek gebracht aan een Belgisch filiaal van Albert Heijn. Het GroenLinks-PvdA-Kamerlid maakt zich namelijk grote zorgen over de enorme prijsstijgingen in Nederlandse supermarkten. Bij een winkelrondje blijkt dat die zorgen niet uit de lucht komen vallen: tal van producten blijken bij onze zuiderburen een stuk goedkoper.

“Het is bizar: hoe kunnen prijzen voor exact dezelfde producten zo verschillen? Blijkt dus dat producenten en supermarkten gebruik maken van allerlei listige trucjes waardoor de Nederlandse boodschappen veel duurder zijn”, schrijft Klaver. “Wat GroenLinks-PvdA betreft maken we daar een einde aan. Daarom werken we aan een voorstel waarmee we ervoor zorgen dat producten voor dezelfde lage prijs als in onze buurlanden verkocht kunnen worden. Wel zo eerlijk, toch?!”