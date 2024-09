Jesse Klaver laat zien dat vaccinaties niet eng maar geweldig zijn

Dankzij de medische wetenschap hoeven baby’s in Nederland niet dood te gaan aan de kinkhoest of andere gevaarlijke infectieziektes. Vaccinaties bieden een uitstekende bescherming. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Jesse Klaver is onlangs weer vader geworden. In een uitstekende Instagram-video laat hij zien waarom inentingen niet eng maar geweldig zijn. Hij drukt andere jonge ouders op het hart om zich goed te laten informeren. En dan niet door influencers die er ook nog een handeltje in supplementen op na houden, maar door artsen en de medewerkers van het consultatiebureau.