Jesse Klaver hekelt ‘klimaatvandalisme’ VVD: industrie moet meer besparen

14 feb. 2023 - 16:04

Heel goed plan, want die 20% besparing betekent 0,1% effect op de mondiale uitstoot van CO2 (NL is goed voor 0.5% totaal). Alle beetjes helpen! En vervolgens moeten we die stroom toch ergens vandaan halen, gelukkig kan dat bijvoorbeeld in Polen of Slowakije, want daar hebben ze nog een flink aantal oude vertrouwde kolencentrales, die bijdragen aan de lokale CO2 uitstoot. Maar dan ziet het NLse plaatje er wel goed uit! Het alternatief is natuurlijk om dit groen op te wekken: 4 kolencenrales leveren ongeveer 5,000Mw op, dus die kunnen we gemakkelijk vervangen door de nieuwste windmolens die 3Mw opleveren. Ruim 1,600 windmolens zijn er dan nodig, die ongeveer 130 meter hoog zijn... Dappere poging van Klaver, maar had hij zijn oor te luister gelegd bij een aantal deskundigen, of had hij simpelweg de krant wat vaker gelezen, dan had hij deze onzin nooit uitgekraamd. Verduurzamen moet, en dat mag wat mij betreft best wel met zachte dwang, maar dit soort Klaver prietpraat levert alleen maar meer weerstand op...