Jesse Klaver eist drastische aanpassing rechts coalitieakkoord, in ruil voor handreiking

GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver trapt de onderhandelingen met de minderheidscoalitie van VVD, CDA en D66 af met een duidelijke eis. Er kan alleen steun verleend worden als "het roer drastisch omgaat" onder meer op het gebied van de zware bezuinigingen op de zorg en sociale zekerheid. Dat heeft de leider van de grootste oppositiepartij duidelijk gemaakt op een ledenbijeenkomst.

De bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet raken volgens Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) ‘gewone mensen heel hard’. Dat er geen extra bijdrage wordt gevraagd van vermogende Nederlanders en het bedrijfsleven noemde de partijleider op een ledenbijeenkomst in Utrecht ‘onverantwoord, onnodig en ondoordacht’.

Het wordt steeds duidelijker waarom de VVD GroenLinks-PvdA koste wat kost buiten de coalitie wilde houden. De ploeg van Yesilgöz en haar coalitiepartners van CDA en D66 bereidt bijvoorbeeld een forse verhoging van het eigen risico voor. Het trio wil dat dat tot maar liefst 460 euro wordt opgetrokken in 2027. Verder moet de ww-duur fors bekort worden, waardoor bijvoorbeeld huizenbezitters al snel tot verkoop van hun eigendom worden gedwongen als ze niet op tijd een nieuwe baan kunnen vinden. De coalitie geeft ook een geheel nieuw invulling aan het begrip 'zorgeloze oude dag' want er moet van VVD, CDA en D66 flink bezuinigd worden op de zorg voor ouderen.

Klaver noemt op een ledenbijeenkomst onder meer het hogere eigen risico, een kortere ww-uitkering en een verhoging van de AOW-leeftijd "plannen die mensen heel hard raken" en "onverantwoord". Daarnaast wil hij "meer ambitie" als het gaat om klimaat, natuur en stikstof en het belasten van hogere inkomens. "We willen verantwoordelijkheid nemen om het land vooruit te helpen, maar niet om het kabinet vooruit te helpen. Een fundamentele koerswijziging is nodig", zegt Klaver tegen de in Utrecht verzamelde leden, die daarop luid applaudisseren.

Het akkoord dat Yesilgöz heeft gesloten met Bontenbal en Jetten is veel rechtser dan verwacht werd, daarom scherpt Kalver nu ook de eisen van zijn partij aan. Hij constateert dat de plannen van het trio in strijd zijn met allerlei eerder gemaakte afspraken. "Het zegt ook iets over de manier waarop ze willen samenwerken, daar maken we ons zorgen over." GroenLinks wil onder meer investeringen in de zorg in plaats van bezuinigingen.

De minderheidscoalitie kan uitwijken naar ultrarechtse partijen, zoals JA21 en FvD, om plannen door de Kamer te loodsen. Dat is dan een bittere pil voor de D66-kiezers die juist massaal naar Jetten zijn overgestapt omdat hij beloofde de invloed van ultrarechts op de regeermacht terug te dringen, zeker na de rampzalige 'samenwerking' die Yesilgöz aanging met Wilders. Het nieuwe normaal dat Bontenbal blijkt ook fors rechtser dan voorgespiegeld tijdens zijn toffe jongen-campagne.