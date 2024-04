Jeruzalem – op weg naar de eindtijd Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 415 keer bekeken • bewaren

Veel Amerikaanse evangelisten geloven nu dat Netanyahu en zijn uiterst rechtse coalitiegenoten het einde der tijden gaan inluiden met de “tweede komst” van Christus op aarde.

Ook in Bethlehem is de onzekerheid van een Israëlische reactie op de Iraanse raketten en drones voelbaar. Volgens een Egyptische bron vermeld in Haaretz zouden de Verenigde Staten ingestemd hebben met een Israëlisch plan voor een militaire operatie in Rafah in het zuiden van de Gazastrook in ruil voor de belofte van een meer beperkte reactie tegen Iran. Israël brengt op het moment al meer troepen en materieel naar de zuidelijke en midden-Gazastrook. De militaire repressie daar verdiept zich, met dagelijks tientallen doden. We spreken dan nog niet over de zich verbreidende honger onder honderdduizenden in vooral het noorden van de Strook. Maar een andere optie is dat Israël zich niets gelegen laat liggen aan de oproep van wereldmachten en het risico neemt van een verdere militaire confrontatie met Iran.

We kijken in Bethlehem altijd met een zekere extra belangstelling naar de reactie van de christelijke evangelische leiders in de VS op politieke gebeurtenissen. De dag nadat de Iraanse raketten waren opgevangen in Israël, kwamen honderden evangelistische leiders bijeen op Capitol Hill in Washington om leden van het Congres aan te zetten Israël NIET te vragen de situatie te de-escaleren. John Hagee is hun voorman: “Wanneer Israël betrokken raakt in grootschalige oorlogshandelingen, let dan goed op. Wanneer je die tekenen ziet, houd dan je hoofd recht en wees vol vreugde. Je verlossing nadert.”

John Hagee is een van de prominente evangelisten die indertijd Trump ertoe aanzette om tijdens diens presidentschap de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen. De zeer christelijke Trump gebruikt de evangelisten voor stemmen en steun, en de laatsten gebruiken Trump voor de voor hen belangrijke issues zoals abortus en conservatieve rechters bij het Hooggerechtshof.

Veel Amerikaanse evangelisten geloven nu dat Netanyahu en zijn uiterst rechtse coalitiegenoten het einde der tijden gaan inluiden met de “tweede komst” van Christus op aarde. Voor veel christenen die Trump steunen is dit een heilsperiode waarin onder meer alle joden zich tot het christendom gaan bekeren of anders worden gedood. De radicaal-rechtse joodse orthodoxen in Israël verwelkomen van hun kant de politieke en financiële steun van deze christenen ten behoeve van de nederzettingen en bezetting maar hebben zo hun eigen idee van wat de eindtijd behelst. Ook hier is sprake van wederzijds politiek gebruik.

De slachting van de vaars

Onze taxichauffeur bevraagt me over de zogenaamde “red heifer,” een vaars oftewel jong volwassen koe die gedekt is maar nog geen tweede kalf heeft gekregen. Of ik al weet of deze geslacht gaat worden, of er toestemming van de politie in Jeruzalem is. Waar gaat dit over?

Sommige evangelisten, georganiseerd vooral in de VS (maar daar niet alleen) geloven in de wederopbouw van de tempel, na de verwoesting van de tempels van Solomon en Herodus een paar duizend jaar geleden. Om zo’n nieuwe tempel te kunnen betreden, moeten de gelovigen een passende reiniging ondergaan. Het Israëlische Opperrabbinaat ontzegt joodse gelovigen formeel al sinds een eeuw de toegang tot het terrein van de Al Aqsa moskee en de Rotskoepel waar ooit de tempel heeft gestaan, met een verwijzing naar de noodzaak van gelovigen om ritueel rein te zijn. In het Bijbelboek Numeri staat dat voor die reiniging de as van een geslachte rode vaars vereist is, een “vaars in welke geen gebrek is, en waarop geen juk is gekomen” (d.w.z die niet heeft geploegd of gewerkt). In 2022 werden vijf van zulke speciaal gefokte jonge koeien van een ranch in Texas naar Israël vervoerd naar Shilo, een illegale nederzetting op de West Bank.

Er is nu een Derde Tempel-beweging in Israël die verwacht dat de rituele slachting van een van die koeien het joodse gelovigen mogelijk maakt om op de juiste wijze en op de juiste plek, nl. die van de oude Tempel, te bidden. Deze tempelbeweging, die ooit zeer klein was, omvat inmiddels duizenden aanhangers in Israël en dus ook vele vooral rechts-christelijke sympathisanten in de VS.

In Israël zijn er die het niet bij bidden willen laten, maar dit als het startschot zien om de tempel te herbouwen. Volgens de rabbijn Yitschak Mamo van deze beweging zou de rituele slachting dit jaar wel eens kunnen plaatsvinden, wellicht tussen de joodse Pesach (die a.s. maandag begint) en de christelijke Pinksteren.

Maar wat moet er straks gebeuren met de Al Aqsa moskee en de Rotskoepel die nu op de plaats staan waar de nieuwe tempel moet komen? Een van de tempelberggidsen zei laatst dat die stukje voor stukje kunnen worden afgebouwd en op een andere plek in Jeruzalem mogen herrijzen. Als er oorlog van komt, dan is dat eens te meer een teken van de escalerende eindtijd.

De genoemde Mamo is overigens niet zonder invloed. Hij was een van de inspirerende sprekers op de Nationale Bijeenkomst voor Gebed en Boetedoening in Washington DC een paar weken geleden, bijeengebracht door de House Speaker Mike Johnson, die er de keynote speech verzorgde voor een publiek van bekende evangelische leiders en congresleden, ongetwijfeld Trump-aanhangers.

Holland dorp

In Bethlehem waar de situatie net als in de hele West Bank slecht is, zeker economisch, is het laatste nieuws dat vlak voorbij checkpoint 300 tussen Bethlehem en Jeruzalem twee nieuwe nederzettingen-projecten op stoom komen. Ze worden gebouwd op grond van Bethlehem en Beit Jala, rond Beit Safa, het Arabische dorp dat deel is van Jeruzalem.

Een van de nederzettingen, Givat Hamatos, was oorspronkelijk een Holland Dorp voor joodse immigranten uit Afrika, gebouwd met financiële steun van Christenen voor Israël in het begin van de jaren negentig. Vanwege internationale oppositie was het project bevroren voor meer dan tien jaar. Het werk werd in 2020 hervat en op de plek wordt nu flink gebouwd. De nieuwe nederzettingen zijn bedoeld om de zuidelijke West Bank te scheiden van Oost-Jeruzalem en zo op de grond de vorming van iets wat ook maar lijkt op een samenhangende Palestijnse staat te voorkomen.