20 jul. 2022 - 7:12

Hooggeachte heer TeeJee2. U kunt me toch niet kwalijk nemen dat ik het woordje 'jij' gebruikte in de reactie op uw bijzonder hoog gewaardeerde bijdrage op dit forum? Ik meende uit uw naam, maar vooral uit uw bijdrage, dat ik te maken had met een ietwat puberaal getinte persoon. Excuses daarvoor zijn uiteraard op hun plaats! Dat neemt allemaal niet weg dat u, in uw hoog gewaardeerde bijdrage, helder aangeeft geen kaas gegeten te hebben van hoe, meestentijds, benoemingen via een meest bepalende invloed van de gemeenteraad daarop, in hun werk gaan. Uiteraard voor door de diverse fracties gekeken naar de politieke achtergrond van de sollicitant(e). Een voor haar taak berekende raad zal echter, en dat gebeurt in de praktijk standaard, in de eerste plaats kijken naar de bekwaamheden van de kandidaten. Politierke achtergrond is daarom ook niet richtinggevend, omdat een burgemeester nauwelijks (behoudens aan de positie toegeschreven) bevoegdheden bezit. Buiten het college en de raad om kan hij of zij weinig doen. Een voor de taak berekende burgemeester zal wel oppassen besluiten of politiek gevoelige uitspraken te doen die niet in de raad of het college gesteund worden. En verder getuigt uw zeer gewaardeerde bijdrage van, neem me de woorden niet kwalijk, een hoog gehalte aan politieke onwetendheid. Het ga u goed.