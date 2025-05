Jemenitische burgers betalen bloedige tol van Amerikaanse en Israëlische bombardementen

De intensieve bombardementen van de VS en Israël op Houthi-doelen in Jemen hebben tientallen burgerslachtoffers geëist. Experts zeggen ondertussen dat de aanvallen er niet in zijn geslaagd de rebellen te verzwakken.

Mohamed Althaibani, een 72-jarige Amerikaans staatsburger die al veertig jaar in Jemen woont, spreekt tegenover The Guardian van bombardementen op gebouwen die al kapot waren: "Er is niets meer over om te bombarderen. De raketten zijn meer waard dan de gebouwen die ze raken."