‘Jellie Brouwer, de koningin van Kunststof, is niet meer’

Druktemaker Ellen Deckwitz staat in De Nieuws BV stil bij het overlijden van Jellie Brouwer, “de koningin van Kunststof, de meesterinterview”. “Ze overleed gisteren op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker, en ik vrees dat we haar eigenlijk nooit – alle loftuitingen van fans, collega’s en media ten spijt – helemaal op waarde hebben geschat. Brouwer had wat mij betreft genoeg tegels mogen winnen om het hele Dolfinarium van een nieuw interieur te voorzien en zoveel gouden radioringen dat ze ze niet allemaal tegelijk kon dragen zonder al haar vingerstootje te verstuiken. Ze won voor haar werk echter nooit een prijs.”