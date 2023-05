Jean-Marie Le Pen niet meer onschendbaar, kan vervolgd worden voor rassenhaat • Nieuws • 25-10-2016 • leestijd 2 minuten • 85 keer bekeken • bewaren

De 88-jarige Jean-Marie Le Pen, oprichter van de Franse partij Le Front National, is niet meer onschendbaar. Het Europees Parlement in Straatsburg heeft daar een stukje voor gestoken en zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor de Franse justitie om hem te vervolgen voor (het zaaien van) rassenhaat. Le Pen is een onvervalste antisemiet, die keer op keer de meest gruwelijke antisemitische uitspraken doet.

In 2014 zei Le Pen in een interview over de Joodse zanger Patrick Bruel – die kritisch is over Le Front National’: “We bouwen de volgende keer wel weer een over.” Bruel reageerde geschokt op de gruwelijke uitspraak:

"Ik vergat de ironie van onze geschiedenis… Ik vergat dat we zo’n kort geheugen hebben… Ik ben niet eens verdrietig voor mezelf Wanen en provocaties van die persoon bereiken mij al langere tijd. Het toont slechts opnieuw zijn ware gezicht en dat van het FN Nee, ik ben verdrietig om de nagedachtenis van meer dan zes miljoen mensen Verdrietig om een republiek die moeite heeft om haar waarden vast te houden sinds te bevrijding en die zijn basis verliest Verdrietig dat zo veel Fransen niet willen onthouden dat het Front National werd geboren als een New Order nationalistisch-rechtse, xenofobe partij, tegenwoordig doorgaans geclassificeerd als antisemitisch neo-fascisme Tot slot ben ik verdrietig dat sommigen vanmorgen niet verdrietig zijn. Misselijkheid…"

Le Pen is in het verleden overigens al eens veroordeeld wegens antisemitisme. Zo noemde hij de gaskamers ‘slechts een detail van de Tweede Wereldoorlog’, waarmee hij een misdaad tegen de menselijkheid bagatelliseerde. Ook heeft hij in het verleden de bezetting van Frankrijk door de nazi’s ‘niet bepaald onmenselijk’ genoemd.