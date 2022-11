We staan tot onze knieën in de prut en juist op dit moment heeft de VVD besloten om de kont tegen de krib te gooien, zegt Marcel van Roosmalen in De Nieuws BV. 'Je kunt veel van VVD’ers zeggen, maar je weet wat je in oorlogstijd aan ze hebt: helemaal niets. Met zulke gidsen wil je de bergen niet in.'