“Het probleem van bijna alle democratieën is dat we steeds minder naar elkaar luisteren”, zegt Druktemaker Dolf Jansen. “Dat fouten maken als zwakte wordt gezien en dat het steeds moeilijker wordt om feiten van fictie en propaganda te onderscheiden. Je vlag omdraaien en hard schreeuwen brengt de oplossingen niet dichterbij. De komende Amerikaanse verkiezingen zouden weleens de laatste democratische verkiezingen kunnen zijn. Populisme scoort, maar heeft nog nooit iets voortgebracht waarbij de maatschappij als geheel baat bij heeft. En ondertussen speelt Poetin nucleaire poker met de wereldvrede, worden dappere vrouwen in Iran bedreigd en vermoord en hebben de Chinese machthebbers al hun onderdanen en iedereen op TikTok in hun database staan.”