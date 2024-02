'Je telt in Nederland maar half mee als je een mbo-opleiding doet'

26 jan. 2024 - 9:41

Het maakt nogal uit waar je woont. Tijdens onderzoek naar onderadvisering in groep 8 van het basisonderwijs, bleek het hoogste percentage onderadvisering zich niet voor te doen in krachtwijken, maar in de Achterhoekse gemeente Berkelland (maar liefst 31 %!). Toch bleek dat veel Berkellandse ouders dat geen echt probleem vonden. Ze zijn vaak zelf niet zo hoog opgeleid en zijn er toch ook gekomen. Het zijn vaak praktische ingestelde mensen: bouwvakkers, monteurs, boeren, loonwerkers en kleine en middelgrote ondernemers. Dat ondernemende wordt duidelijk zichtbaar in de vaak grote industrieterreinen rond relatief kleine plaatsen. Er is dan meestal ook weinig werkloosheid. Plattelandssamenlevingen zijn over het algemeen egalitair. Rijk en arm woont door elkaar. Mensen zitten op dezelfde verenigingen, hun kinderen gaan naar dezelfde basisschool en ze zien elkaar soms in de kerk. Er is veel onderlinge behulpzaamheid. Het is not done om je voor te laten staan op je rijkdom, of opleiding. Iemand met 20 miljoen op de bank, loopt bij wijze van spreken ook op klompen. Dat geldt zelfs voor de universitair opgeleide veearts. Op het platteland ontleen je je aanzien meestal dan ook niet aan een hoge opleiding, maar aan heel andere, meer praktische vaardigheden. Ben je een goede vakman, kun je veel werk verztten of ben je ondernemend? Een VMBO of MBO opleiding is in zo'n omgeving dan vaak ook een goede startkwalificatie.