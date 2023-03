Je rode potlood is een breekijzer voor een beter leven

Alle Friezen moeten een goed bestaan kunnen leiden. Met een supermarkt, basisschool en huisarts in de buurt en ze moeten mobiel kunnen zijn met auto of openbaar verover. Met een Fries energiebedrijf brengen we de energiekosten omlaag en met een Fries vervoersbedrijf breiden we het openbaar vervoer uit. In de Eerste Kamer houden we het vergokken van onze pensioenen tegen. In een van de rijkste landen in de geschiedenis van de gehele mensheid hoeft dit allemaal geen utopie te zijn. Op 15 maart hebben we met het rode potlood een machtig middel in handen om een beter leven werkelijkheid te maken. Gebruik het voor de 10.900 kinderen in armoede in ús Fryslân en stem SP.