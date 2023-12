Je raadt nooit wat Orbán cadeau deed aan Erdoğan

De Turkse president bracht maandag een bezoek aan Boedapest waar de twee de banden verder aanhaalden. Zo werd er onder meer gesproken over nauwere energie- en defensiesamenwerking, schrijft Politico.eu .

Orbán deed Erdoğan een paard cadeau. Bij een eerdere gelegenheid had Erdoğan de Hongaarse premier een in Turkije geproduceerde elektrische auto gegeven. Orbán sprak van “de beste deal ooit”. “Ik heb 435 pk gekregen in ruil voor een paardenkracht.”