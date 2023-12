‘Je onderhandelt niet over grondrechten van en voor iedereen’

Dolf Jansen vertelt over een tomaat die werd kwijtgemaakt door een astronaut maar die nu toch weer is teruggevonden. Best bijzonder, merkt de Druktemaker op, want er zijn dingen die je nooit meer terugvindt als je ze verliest. “Een stuk natuur dat je opoffert voor een weg, komt niet meer terug. Stukken land die onleefbaar worden door stijgend water of onmenselijke temperaturen komen niet meer terug. En grondrechten van en voor iedereen in dit land, die precies om die reden in de Grondwet staan, daar onderhandel je niet over. Daar marchandeer je niet mee. Daar streep je er niet een paar een beetje van weg omdat je zo graag het regeringspluche wilt voelen. Daar blijf je vanaf. Omdat sommige dingen die je verliest echt nooit meer terugkomen.”