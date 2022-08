'Je moet minstens één keer per week tegen een vrouwelijk raadslid roepen dat er een piemel in moet'

20 jul. 2022 - 12:35

@Karingin, 19 jul. 2022 - 19:00, Het politieke landschap van partijen van hoogopgeleiden is tegenwoordig per saldo hypocriet. Als jij gelijk hebt, dan laten niet neoliberale leden van klassiek niet neoliberale partijen zich domineren door hoogopgeleide neoliberalen. Deze onderdanige houding ontwricht onze democratie totaal. Als deze niet neoliberalen politiek iets willen, dan moeten ze nieuwe partijen oprichten, en de neoliberalen buiten de deur houden. Mark Huysman @) heeft op Joop een mogelijke verklaring voor die verschillende stemmingen gegeven, in mijn eigen woorden: sommigen mogen eventueel tegenstemmen, voor het (valse) beeld en de kiezers, als het per saldo maar doorgaat, voor de PvdA bestuurders. Een vorm van machtspolitiek en een tactiek, die ik ook elders gezien heb. De sociaal democratie (van hoogopgeleiden) is niet alleen in Nederland per saldo hypocriet, maar ook in andere (Europese) landen. Daar kiezen ze ook (per saldo) voor het Atlantische Imperium. Woeki Hypo. P.S.: @) Mark, Ik zie na mijn concept jouw reactie staan. Bedankt voor de zeer goede uitleg.