Je medische gegevens onderbrengen bij de overheid is als clown Bassie vragen je kinderen te helpen oversteken op de A2

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) wil zorgbehandelaren van onder meer de GGZ per 1 juli verplicht stellen om bepaalde patiëntgegevens met haar te delen. Zo moeten de behandelaren scorelijsten invullen met daarop vragen als hoe agressief iemand is, of er sprake is van handicaps, zelfmutilatie of gedachten over zelfdoding. De reden is volgens de NZA dat op deze manier sneller kan worden bepaald wat voor zorg iemand nodig heeft. Een bijkomstigheid is, zo merkt Ellen Deckwitz op in De Nieuws BV – “het blijft toch de overheid” – dat kan worden ingeschat wat de kosten van de behandeling zullen bedragen.