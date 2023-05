‘Je mag het niet zeggen, maar er is in Nederland een groep die het verpest voor de rest’

Druktemaker Cesar Majorana snijdt bij De Nieuws BV een groot taboe aan. “Niemand wil dit graag zeggen. Maar als je gewoon heel eerlijk bent, dan weet je: we hebben in Nederland last van een groep mensen. Er is een groep die het verpest voor de rest, en ze zijn hier al sinds de vorige eeuw in ons land om geld te verdienen. Ze zijn gekomen om het hier leeg te roven. Ze krijgen kinderen die hetzelfde gaan doen en je mag het bijna niet zeggen tegenwoordig, maar wat mij betreft mogen ze terug naar waar ze vandaan komen. We hebben te veel managers.”