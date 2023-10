Je mag Hamas en het Palestijnse volk niet op een lijn stellen Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 104 keer bekeken • bewaren

We hebben te maken met een politiek-religieuze organisatie die in de Gazastrook een dictatuur uitoefent en sinds 2006 geen verkiezingen meer heeft uitgeschreven. Zij wil van Palestina na de verhoopte val van Israël een theocratie maken waarin een fundamentalistisch-soennitische interpretatie van de islam leidend is

Anja Meulenbelt heeft zich namens de stichting Kifaia achter het offensief van Hamas tegen Israël gesteld. Korte inhoud: de Palestijnen zijn te lang getergd en onderdrukt. De “pressure cooker die Gaza heet” is tot ontploffing gekomen. Dit is de enige uitweg voor de opgekropte gevoelens ook al is de kans groot dat deze uitbarsting van gerechtvaardigde woede op de zoveelste nederlaag uitdraait.

De Stichting Kifaia is opgericht om de Palestinian Medical Relief Society te ondersteunen. Ze zamelt geld in onder Nederlandse donateurs dat ten goede komt aan de gezondheidszorg in Gaza. Tegelijkertijd is Kifaia politiek. Ze ondersteunt de Palestijnse strijd en gelooft niet (meer) in een twee staten oplossing. De website laat daar geen twijfel over bestaan.

Het is dan ook geen wonder dat Kifaia in het huidige conflict net zo onverbloemd de zijde van Hamas kiest als de Nederlandse regering die van Israël.

Toch verdient de verklaring van Anja Meulenbelt een kanttekening. In de tekst worden Hamas en het Palestijnse volk op een lijn gesteld. De acties die sinds zaterdag vanuit Gaza worden ondernomen vormen een Palestijnse opstand.

Dat is geen juiste analyse. We hebben te maken met een politiek-religieuze organisatie die in de Gazastrook een dictatuur uitoefent en sinds 2006 geen verkiezingen meer heeft uitgeschreven. Zij wil van Palestina na de verhoopte val van Israël een theocratie maken waarin een fundamentalistisch-soennitische interpretatie van de islam leidend is. In haar handvest definieert Hamas Palestina als een soort islamitisch heilig land. Artikel 8 en 9 zeggen – in de officiële Engelse vertaling het volgende:

8. By virtue of its justly balanced middle way and moderate spirit, Islam – for Hamas - provides a comprehensive way of life and an order that is fit for purpose at all times and in all places. Islam is a religion of peace and tolerance. It provides an umbrella for the followers of other creeds and religions who can practice their beliefs in security and safety. Hamas also believes that Palestine has always been and will always be a model of coexistence, tolerance and civilizational innovation.

9. Hamas believes that the message of Islam upholds the values of truth, justice, freedom and dignity and prohibits all forms of injustice and incriminates oppressors irrespective of their religion, race, gender or nationality. Islam is against all forms of religious, ethnic or sectarian extremism and bigotry. It is the religion that inculcates in its followers the value of standing up to aggression and of supporting the oppressed; it motivates them to give generously and make sacrifices in defence of their dignity, their land, their peoples and their holy places.

Voor het overige gaat het manifest uitsluitend over wie er Palestijnen zijn en tot waar Palestina zich uitstrekt. En hoe het zionisme geen plaats mag hebben in de staat van de toekomst.

Over democratie, mensenrechten of verkiezingen staat in het manifest niets. Artikel 8 en 9 bevatten weliswaar hoopvolle woorden over religieuze tolerantie maar ze houden niet veel meer in dan de traditionele manier waarop islamitische heersers volkeren van het boek behandelden: ze mochten hun geloof vrijelijk praktiseren als ze dat maar niet al te luidruchtig deden en als ze geen bekeringsactiviteiten ontplooiden. Wel kerk, geen klok om zo te zeggen.

De bestuurlijke praktijk van Hamas roept om het zachtjes te zeggen grote vragen op: van een open politiek debat of vrije media is in Gaza geen sprake. In 2015 bracht Amnesty International een rapport uit over de martelpraktijken, uitgevoerd door de mannen Gods van Hamas. Op 18 mei 2019 protesteerde de organisatie tegen de manier waarop Hamas verdedigers van de mensenrechten aanpakte.

Moordcommando’s op een rave afsturen om naar schatting 260 ongewapende feestgangers neer te knallen is evenmin comme il faut. Ook al is een dergelijk feest met mannen en vrouwen door elkaar die ook nog eens onzedig gekleed zijn, in strijd met je heiligste morele beginselen. Datzelfde geldt voor het neerschieten van willekeurige burgers of het op grote schaal ontvoeren van gijzelaars onder wie kleine kinderen en oude oma’s. Het triomfantelijk rondrijden met gesneuvelde vijanden maakt evenmin overal een goede indruk.

Wat zegt dit over de manier waarop een Hamas-bewind zal huishouden als wat zij de bevrijding van Palestina noemt, eenmaal een feit is?

Er is geen enkele reden om aan te nemen dat Hamas de legitieme vertegenwoordiger is van het Palestijnse volk. Er is trouwens geen enkele organisatie die zich voorzien van bewijzen als zodanig kan ontwerpen. Aan vrije verkiezingen en open debat hebben zowel de machthebbers op de West Bank en in Gaza een broertje dood. Dat juist een rave zoveel woeste moorlust opwekte bij de zogenaamde strijders, spreekt boekdelen over de mentaliteit bij Hamas.

Wie het nu opneemt voor Hamas, kiest niet voor het Palestijnse volk. Die kiest voor een politiek-religieuze organisatie met een abjecte en misdadige praktijk. Als deze sekte de overhand krijgt, blijft het Palestijnse volk slachtoffer. Natuurlijk kun je zeggen: Palestina is Nederland niet. Die mensen zijn het natuurlijk anders gewend. Of; dat komt later wel goed. Besef dan wel: je hebt makkelijk praten. Jij wordt straks niet het slachtoffer van de volgende set onderdrukkers.

