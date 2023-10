'Je kunt heel goed zowel de daden van Hamas als die van de Israëlische regering afwijzen'

10 okt. 2023 - 7:44

Het is gewoon een enorme tragedie die zich daar afspeelt. Ergens was er de hoop dat Saudie Arabie en een aantal andere golfstaten eindelijk Israel zouden gaan erkennen waardoor er een nieuw tijdperk had kunnen ontstaan waarbij voor Israel een grote stap zou kunnen worden gezet naar normalisering met de regio en waardoor ook een pad ingeslagen had kunnen worden naar een humane oplossing voor de Palestijnen, maar dat lijkt u verder weg dan ooit doordat de "slechterikken" iedereen weer 10 stappen terug hebben laten nemen. Met de slechterikken doel ik op Hamas, Netanyahu en zijn havikken om hem heen, Iran dat samen met Assad alleen maar uit is op een religieus geinspireerde einde der tijden ("eschaton" heet dat in de Koran geloof ik) waarbij de Joden / Israel vernietigd worden en daarbij de rest van de planeet ook als dat nodig is. Deze slechterikken hebben elkaar weer mooi weten te vinden in de geweldsspiraal waar zij hun bestaan uit ontlenen. Misschien is het moment wel aangebroken dat internationaal de handen ineen geslagen worden door China, de VS en Europa om een einde te maken aan de waanzin daar.