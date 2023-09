Je kind te dik laten worden kan kindermishandeling zijn

23 nov. 2009 - 6:33

Ik heb het wel gehad met de teneur in de samenleving die verantwoordelijkheden overal zoekt behalve in eigen kring. Of op basis van een enkele uitzondering (als in het geval van Nelma Franke, die roept 'stigmatisering!') een hele maatschappij als debiel te behandelen. We hebben inmiddels aangepaste etiketten als of onbekend was dat chips vet zijn, voeren kinderen fruit op school alsof scholen niet wat anders te doen hebben, maken de overheid verantwoordelijk voor opvoeding van minderjarigen, er kan door doelgroepen niet meer gezwommen worden zonder subsidie, de familiaire of kinderopvang in de buurt is inmiddels zo gebureaucratiseerd dat die effectief de nek is omgedraaid en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Eind van het liedje is dat de overheid in een denkbeeldig gat in de markt springt, de verantwoordelijkheden overneemt en het zeer bureaucratisch - en dus kostbaar - gaat organiseren. Gewone menselijke verhoudingen raken verdrukt onder een staatsmoloch. Dat er een enkeling door ziekte te zwaar wordt (zoals NF) is een gegeven. Dat is triest voor betrokkenen. Dat de overgrote meerderheid van te zware kinderen wordt zoet gehouden met té veel en té vet eten en te weinig bewegen naar voorbeeld van hun ouders is ook evident. Paul Rosenmöller heeft in die zin gelijk door impliciet het vetmesten van kinderen gelijk te stellen aan kindermishandeling. Uithuisplaatsing is niet mijn oplossing omdat ouders dan weer hun verantwoordelijkheid miskennen. Oplossing: verantwoordelijkheid terug leggen bij de ouders en ook niet suggereren dat die wordt overgenomen door de overheid, school etc en via de ouderwetse schoolartsen meldingen doen bij de kinderbescherming indien de bmi een waarde overschrijdt. De kosten van deze behandeling worden natuurlijk ingehouden op de kinderbijslag. Morbide obesitas wordt / is een staatsvijand in de top 3, waarvan we bij kinderen de basis vinden. Daar passen alleen zware maatregelen tegen. Ouder dienen een koekje te ervaren van hun eigen te vette deeg. Zoals we een canon hebben voor de NL geschiedenis zouden we die ook heel expliciet moeten opstellen voor gedrag in NL, zeker tav kinderen. Algemene positieve regels formuleren, detailregels afschaffen en ouders weer in de rol van verantwoordelijk opvoeder plaatsen. We zijn niet debiel en wensen niet zo behandeld te worden.

1 Reactie