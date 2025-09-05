BNNVARA Logo
'Je kan eindelijk openlijk een vrouwen hatende homofobe racistische leugenachtige droeftoeter zijn'

'De geest is op allerlei manieren uit de fles. Als je het positief zou willen bekijken kun je zeggen dat de vrijheid in dit land is toegenomen', zegt Pieter Derks in De Nieuws BV. 'Je kan eindelijk openlijk een vrouwen hatende homofobe racistische leugenachtige droeftoeter zijn zonder dat je daarmee in de problemen komt.'

kijk nou, pieter derks, de nieuws bv, dolle mina's, geweld tegen vrouwen
