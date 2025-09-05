'De geest is op allerlei manieren uit de fles. Als je het positief zou willen bekijken kun je zeggen dat de vrijheid in dit land is toegenomen', zegt Pieter Derks in De Nieuws BV. 'Je kan eindelijk openlijk een vrouwen hatende homofobe racistische leugenachtige droeftoeter zijn zonder dat je daarmee in de problemen komt.'