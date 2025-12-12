Je gelooft wat je hoopt Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 521 keer bekeken Bewaren

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond Persoon volgen

Nico schrijft een serie over oorlog. Dit is aflevering 83.

Hoog tijd voor een bescheiden vorm van zelfkastijding. Zo geweldloos ben ik nu ook weer niet. Waarom dan die zelfkwelling? Nou, omdat mijn voorspelling aan het begin van dit jaar dat er in 2025 minstens 1 oorlog ten einde zou komen, niet is uitgekomen. Ik doelde op Oekraïne en Gaza, maar er zijn uiteraard meer conflicten waarvan je stilletjes hoopt dat ze snel aflopen.

Natuurlijk was de wens, in het geval van Gaza en Oekraïne, de vader van de gedachte. Je gelooft wat je hoopt. En even leek het de goede kant op te gaan. FIFA-baas Infantilo beloonde Donald Trump daarvoor tijdens Sinterklaas zelfs met een nieuwe, pompeuze Vredesprijs.

Maar in werkelijkheid is de echte vrede nog niet getekend. Zelfs tijdens het staakt het vuren in Israël en Gaza en de eerste onderhandelingen over vrede in Oekraïne gaat het bombarderen onder leiding van Netanyahu en Poetin gewoon door.

Als ik vredesinitiatieven zou moeten ontwikkelen, dan zou ik Trump in de afwikkeling van beide oorlogen geen rol laten spelen; Poetin beschouwen als de agressor; Hamas veroordelen voor zijn grootschalige aanslag op 7 oktober 2023 en Netanyahu voor de genocide in Gaza. Ik zou aandringen op een direct staakt het vuren en strenge afspraken maken over het niet naleven daarvan. Oekraïne zou tot de EU moeten worden toegelaten en de Palestijnen en Israël moeten akkoord gaan met de tweestaten-oplossing. Bij het opschrijven van deze aanpak realiseer ik mij hoe moeilijk dat in de praktijk zal zijn. Vooral de oorlog in Oekraïne lijkt uitzichtloos, zolang het Poetin niet lukt de wil van het dappere volk van Oekraïne te breken.

Op TV, bij Eva, kwam professor Beatrice de Graaf met een interessante analyse van de nieuwe Veiligheidsstrategie van de VS. Daar maakte ze in nette termen gehakt van. Volgens de Graaf bestaat de nieuwe multipolaire wereldorde uit drie grote machten waar de overige landen, maar ook de supermacht Europa, zich naar hebben te schikken. Als voorbeeld noemde ze een recente Chinese aanval op Japanse vliegtuigen in de buurt van Taiwan. Het gevolg hiervan zal zijn dat Japan zijn eigen positie daardoor alleen maar verder zal willen verstevigen, desnoods met nucleaire wapens. Door dergelijke incidenten neemt de kans op nieuwe oorlogen alleen maar toe, zo voorspelt Beatrice de Graaf. Die mening klinkt veel doordachter dan de koude oorlogsretoriek van NAVO-chef Mark Rutte.