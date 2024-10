JD Vance is zo bang voor Trump dat hij niet durft te zeggen wie de verkiezingen van 2020 heeft gewonnen

Vance weigerde tijdens het debat ook antwoord te geven op de simpele vraag van Tim Walz wie de presidentsverkiezingen van 2020 heeft gewonnen. Joe Biden won die verkiezingen met ruim 7 miljoen stemmen verschil, maar Trump blijft de leugen verspreiden dat de verkiezingen zijn gestolen. “Tim, ik wil me bezighouden met de toekomst”, antwoordde Vance nadat Walz hem op de man af had gevraagd of Trump de verkiezingen had verloren.