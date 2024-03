Jarenlang en grootschalige fraude op Haagse Hogeschool Actueel • 07-02-2014 • leestijd 1 minuten • 231 keer bekeken • bewaren

Studenten beschikten vooraf over tentamenvragen ... Studenten ICT & Media zouden toegang hebben tot computers leraren

Tentamens maken gaat over het algemeen een stuk makkelijker als je de vragen van tevoren weet, studenten van een ICT-opleiding van de Haagse Hogeschool hoefden dan ook jarenlang alleen de antwoorden van de tentamens uit hun hoofd te leren, aldus een Omroep West. De Haagse Hogeschool laat inmiddels een onafhankelijk bureau onderzoek doen naar de mogelijke fraude.

Een ‘ingewijde’ verklaart aan Omroep West

Een student liet mij een papieren tentamen zien en zei erbij dat hij alleen de tentamenantwoorden uit zijn hoofd hoefde te leren, omdat zijn klas altijd de beschikking had over de tentamenopgaven. Hij zei erbij dat in zijn klas iedereen de tentamenopgaven van tevoren kreeg en dat deze rondgingen in de klas.

De fraude zou specifiek zijn gepleegd door studenten aan de Academie voor ICT & Media in Den Haag, onderdeel van de Haagse Hogeschool. Een aantal studenten zou al vier jaar lang toegang hebben tot de computers van leraren waarop de examens in elkaar worden gezet:

Een aantal ICT-mannetjes op de opleiding waren de computers van de leraren ingegaan. Het was nog nooit voorgekomen dat het tentamen niet van tevoren al bekend was bij de klas. De praktijken duren voort tot op de dag van vandaag.