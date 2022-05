Japan zet straaljagers in om Chinese en Russische bommenwerpers te onderscheppen

Japan heeft dinsdag straaljagers ingezet om Russische en Chinese gevechtsvliegtuigen te onderscheppen aan de rand van het Japanse luchtruim. Dat heeft minister van Defensie Nobuo Kishi gezegd. In Tokio vindt momenteel een vergaderinig plaats tussen de landen van de zogeheten Quad, het strategische samenwerkingsverband van Japan, India, Australië en de Verenigde Staten. Ook de Amerikaanse president Joe Biden is aanwezig op de top.

De Chinees-Russische oefening langs het Japanse luchtruim duurde in totaal 13 uur. De bommenwerpers werden daarbij geschaduwd door Japanse straaljagers, bijgestaan door Zuid-Koreaanse jets. Japan heeft via diplomatieke kanalen protest aangetekend tegen de aanwezigheid van de bommenwerpers nabij het Japanse luchtruim. Minister Kishi spreekt er daarnaast schande van dat China op dit moment samenwerkt met Rusland:

'Terwijl de internationale gemeenschap ageert tegen de Russische agressie in Oekraïne, is het feit dat China een dergelijke actie heeft ondernomen in samenwerking met Rusland, die de agressor is, reden tot bezorgdheid. Dit kan niet zomaar over het hoofd worden gezien.'