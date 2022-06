Japan handhaaft verbod op homohuwelijk Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 201 keer bekeken • bewaren

Een verbod op huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht, is niet in strijd met de grondwet. Dat is het oordeel van een Japanse rechter in de stad Osaka, in een zaak aangespannen door drie stellen. Japan blijft zo het enige lid van de G7, de groep rijkste industrielanden, waar het homohuwelijk niet is toegestaan.

De Japanse grondwet definieert het huwelijk als een verbintenis gebaseerd op “de wederzijdse instemming van beide geslachten". Nadat vorige week wel officieel het geregistreerd partnerschap voor koppels van hetzelfde geslacht werd ingevoerd, hoopten activisten dat nu ook de weg vrij was voor het homohuwelijk. De rechtbank van Osaka bepaalde echter dat het huwelijk ‘alleen bestaat uit een huwelijk tussen verschillende is. Ook vond de rechter dat er binnen de Japanse samenleving nog niet voldoende discussie was geweest over het homohuwelijk.

Dat sinds vorige week een rechtbank in Tokio bepaalde dat stellen van hetzelfde geslacht officieel een partnerschap aan mogen gaan, betekent in de praktijk vooral dat ze gezamenlijk een woning kunnen huren en dat ze het recht hebben de partner te bezoeken wanneer die in het ziekenhuis ligt. Homostellen kunnen elkaar niet als erfgenaam aanwijzen, mogen niet samen een huis kopen en kunnen geen co-ouder worden van kinderen van de andere partner.

Binnenkort dient nog een zaak in Tokio, waar uit peilingen is gebleken dat zo’n 70 procent van de lokale bevolking voorstander is van het homohuwelijk. In hun strijd voor legalisering, vinden activisten enkele multinationals aan hun zijde. Die laatsten wijzen erop dat er door een verbod op het homohuwelijk een ongunstig klimaat ontstaat voor internationale bedrijven die zich liever niet vestigen in een land waar hun medewerkers niet officieel getrouwd mogen zijn met een partner van hetzelfde geslacht. Met uitzondering van Taiwan, is het homohuwelijk in geen enkel Aziatisch land toegestaan.