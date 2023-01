Januari warmer dan ooit in Europa

In een Pools dorp werd het 19 graden, een temperatuur die normaal gesproken in mei bereikt wordt en 18 graden meer is dan het gemiddelde in januari. In een stad in Tsjechië, waarvan de gemiddelde temperatuur in die periode 3 graden is, was het 19,6 graden. Ook in Wit-Rusland bereikte de warmtegraad een record. Hoewel in deze tijd de temperatuur rond het vriespunt is, steeg het zondag naar 16,4 graden. Daarmee was het 4,5 graden warmer dan het vorige record in januari.