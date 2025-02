Jane Fonda houdt vlammende speech over wat Hollywood nu te doen staat Kijk Nou • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1063 keer bekeken • bewaren

Jane Fonda werd tijdens de SAG Awards, van de acteursvakbond Screen Actors Guild, geëerd met een life achievement award. De 87-jarige actrice, die mede beroemd is vanwege haar levenslange politiek engagement, greep de gelegenheid aan om duidelijk te maken wat er te doen staat nu de macht in de Verenigde Staten in handen is gevallen van ultrarechts. Ze riep mensen op lid te worden van een vakbond en te bouwen aan gemeenschappen.

Fonda wees op het belang van empathie. "Dat is wat wij als acteurs produceren, waar we uit putten. Je kunt zelfs een pestkop alleen maar spelen als je met hem mee kunt voelen." Ze verwees daarbij naar acteur Sebastian Stan die in The Apprentice de rol van een jonge Donald Trump speelt.

Die empathie is ook nodig voor de slachtoffers die gaan komen "en dat zullen er veel zijn. Die moeten we opvangen in onze tent, ongeacht hun politieke overtuiging. We moeten empathie tonen. En we zullen een heel grote tent nodig hebben,"

Ze herinnerde aan het begin van haar carrière, eind jaren vijftig toen de 'communisten'-jacht onder leiding van de ultrarechtse senator Joe McCarthy tal van progressieve filmmakers en acteurs op een zwarte lijst zette in een poging ze brodeloos te maken. Anderen kwamen daartegen in verzet en weken uit naar het buitenland om films te maken. Saillant detail, Geert Wilders, leider van de grootste politieke partij in Nederland, is volgens eigen zeggen een groot bewonderaar van McCarthy.