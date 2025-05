Jan Terlouw, schrijver en voormalig leider D66, overleden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 398 keer bekeken • bewaren

De natuurwetenschapper, schrijver en politicus Jan Terlouw, voormalig D66-leider en vicepremier, is op 93-jarige leeftijd overleden. Hij publiceerde jeugdboeken als Koning van Katoren en Oorlogswinter die bestsellers werden. Van 1974 tot 1982 leidde hij met veel succes D66 en zorgde ervoor dat de partij in de regering kwam. Met dat laatste werd wel de verkiezingsbelofte gebroken om niet met alleen CDA en VVD in zee te gaan.

Met Terlouw als lijsttrekker ging D66 in 1977 van zes naar acht zetels en in 1981 van acht naar zeventien. Terlouw werd daarna vicepremier en minister van Economische Zaken in het kabinet-Van Agt II. Dat werd geen succes. Hij slaagde er niet in de tegenstellingen in het kabinet tussen Van Agt en PvdA-leider Den Uyl te overbruggen. Toen de PvdA uit het kabinet stapte, bleef D66 zitten. Bij derde verkiezingen met hem als lijsttrekker zakte D66 vervolgens terug naar zes zetels. Terlouw verliet daarna de landelijke politiek, en was daarna onder andere commissaris van de Koningin in Gelderland en lid van de Eerste Kamer.

In het vorig decennium keerde hij prominent terug in het publieke debat door bij De Wereld Draait Door een pleidooi te houden voor vertrouwen in de samenleving, gesymboliseerd door het spreekwoordelijke 'touwtje uit de brievenbus' in plaats van rolluiken.