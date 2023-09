Jan Smit bezorgt Ajax de grootste afgang ooit

Marcel van Roosmalen bekent in zijn Druktemakers-column bij De Nieuws BV dat hij geen fan is van volkszanger Jan Smit. Hij is echter wel onder de indruk van diens kwaliteiten als voorzitter van FC Volendam. Met een aanloop langs de tribunes van de ArenA, gevuld met provincialen, maakt Van Roosmalen duidelijk hoe Smit er in slaagt de ooit zo succesvolle club uit de hoofdstad tot op het bot te vernederen.